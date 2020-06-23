Мамин поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Премьер пожелал госслужащим крепкого здоровья, благополучия, успехов, повышения профессионализма и карьерного роста.

Премьер-Министр Аскар Мамин поздравил казахстанских государственных служащих с профессиональным праздником, передает zakon.kz.

Уважаемые государственные служащие Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником!

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От вашего профессионализма и усердия зависят качественное выполнение государственными органами своих функций, эффективность оказания услуг населению, обеспечение верховенства права, реализация государственных программ развития и, в целом, экономическое развитие страны, качество жизни и рост благосостояния казахстанского народа.

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Желаю всем государственным служащим крепкого здоровья, благополучия, успехов, повышения профессионализма и карьерного роста! - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечают День государственных служащих. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил их с праздником.

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