Мамин поздравил госслужащих с профессиональным праздником
Премьер пожелал госслужащим крепкого здоровья, благополучия, успехов, повышения профессионализма и карьерного роста.
Фото : Сайт премьер-министра23 июня 2020, 11:53
Премьер-Министр Аскар Мамин поздравил казахстанских государственных служащих с профессиональным праздником, передает zakon.kz.
Уважаемые государственные служащие Казахстана, поздравляю вас с профессиональным праздником!
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От вашего профессионализма и усердия зависят качественное выполнение государственными органами своих функций, эффективность оказания услуг населению, обеспечение верховенства права, реализация государственных программ развития и, в целом, экономическое развитие страны, качество жизни и рост благосостояния казахстанского народа.
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Желаю всем государственным служащим крепкого здоровья, благополучия, успехов, повышения профессионализма и карьерного роста! - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.
Сегодня, 23 июня, в Казахстане отмечают День государственных служащих. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил их с праздником.
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