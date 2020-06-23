Памятник борцам против коронавируса установят в Нур-Султане
Ряд граждан, которые трудились не покладая рук, были награждены медалью "Халык алгысы".
Фото : Акорда23 июня 2020, 11:59
Памятник в честь героизма казахстанцев в борьбе с пандемией коронавируса может появиться в Казахстане, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодняшнем форуме хочу искренне поблагодарить граждан, которые были на передовой борьбы с коронавирусом. В честь этого я поручил вручить медаль "Халык алгысы". Медаль посвящается всем, кто не покладая рук трудился в это непростое время, — заявил Токаев.
Он выразил надежду, что новая государственная награда будет вручена настоящим патриотам, которые получат медаль в рамках форума "Biz birgemiz".
После победы над пандемией в нашей столице нужно будет установить памятник в честь героизму наших граждан. Мы обязательно победим этот непростой период, потому что мы вместе, — отметил глава государства.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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