Ерлан Тургумбаев поздравил полицейских с профессиональным праздником
На сотрудников полиции возлагается большая ответственность, отметил министр.
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, передает zakon.kz.
Сегодня казахстанские стражи порядка отмечают профессиональный праздник – День полиции.
23 июня 1992 года Верховным Советом был принят Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", который в истории нашего государства был первым актом, определившим задачи и функции полиции, ее права и обязанности, сформировавшим правовое поле для практической деятельности полиции.
В качестве основных принципов деятельности органов внутренних дел закон закрепил гласность, законность и, самое главное, уважение и соблюдение прав человека и гражданина.
Сегодня Министерство внутренних дел – один из самых многофункциональных государственных органов в стране, в котором трудятся порядка 140 тысяч сотрудников, спасателей и военнослужащих.
Ежедневно сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел приходят на помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации, раскрывают преступления и охраняют общественный порядок.
Самоотверженность и мужество сотрудников органов внутренних дел всегда высоко оцениваются руководством страны. Только в текущем году Указами Главы государства награждены государственными наградами 94 сотрудника. Ведомственными наградами награждено 2757 сотрудников органов внутренних дел, в том числе отличившихся в период карантинных мероприятий.
На сотрудников полиции возлагается большая ответственность. Это обеспечение спокойствия и безопасности казахстанцев, а также порядка на улицах. Для этого у нас есть всё: мощная государственная система, сформированная за годы Независимости Лидером Нации - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, а также всесторонняя поддержка от нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.
Улучшено материально-техническое оснащение органов внутренних дел. Используя современные средства и технику, полиция стала мобильнее. Это позволяет нам более эффективно бороться с преступностью. Сегодня наш приоритет – профилактика правонарушений. И результаты этой работы уже видны, - отметил в своем поздравлении коллегам и ветеранам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Глава министерства отметил, что ежедневно полицейские, не задумываясь и рискуя собственными жизнями, приходят на помощь согражданам, оказавшимся в беде.
К сожалению, за годы независимости при исполнении служебного долга погиб 791 сотрудник и 2555 получили ранения. Мы никогда не забудем наших коллег, которые до конца остались верными присяге, - резюмировал он.
В поздравлении сказано, что традиции органов внутренних дел складывались десятилетиями. Поэтому в этот день нельзя не отметить теплыми словами ветеранов, которые много сделали для страны и вносят вклад в воспитание молодых сотрудников, передают опыт нынешнему поколению.
Отдельно Ерлан Тургумбаев поздравил членов семей сотрудников органов внутренних дел, которые переносят вместе с ними все тяготы службы и пожелал им крепкого здоровья и счастья.
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