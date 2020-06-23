Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, передает zakon.kz.

23 июня 1992 года Верховным Советом был принят Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", который в истории нашего государства был первым актом, определившим задачи и функции полиции, ее права и обязанности, сформировавшим правовое поле для практической деятельности полиции.

В качестве основных принципов деятельности органов внутренних дел закон закрепил гласность, законность и, самое главное, уважение и соблюдение прав человека и гражданина.

Сегодня Министерство внутренних дел – один из самых многофункциональных государственных органов в стране, в котором трудятся порядка 140 тысяч сотрудников, спасателей и военнослужащих.

Ежедневно сотрудники и военнослужащие органов внутренних дел приходят на помощь людям, оказавшимся в кризисной ситуации, раскрывают преступления и охраняют общественный порядок.

Самоотверженность и мужество сотрудников органов внутренних дел всегда высоко оцениваются руководством страны. Только в текущем году Указами Главы государства награждены государственными наградами 94 сотрудника. Ведомственными наградами награждено 2757 сотрудников органов внутренних дел, в том числе отличившихся в период карантинных мероприятий.

На сотрудников полиции возлагается большая ответственность. Это обеспечение спокойствия и безопасности казахстанцев, а также порядка на улицах. Для этого у нас есть всё: мощная государственная система, сформированная за годы Независимости Лидером Нации - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, а также всесторонняя поддержка от нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Улучшено материально-техническое оснащение органов внутренних дел. Используя современные средства и технику, полиция стала мобильнее. Это позволяет нам более эффективно бороться с преступностью. Сегодня наш приоритет – профилактика правонарушений. И результаты этой работы уже видны, - отметил в своем поздравлении коллегам и ветеранам министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.