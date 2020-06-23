Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца после COVID-19

Боец сообщил, что помимо отца, коронавирусом переболели многие его родственники, некоторые из них скончались.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как себя чувствует сейчас его отец Абдулманап Нурмагомедов, перенесший коронавирус, передает zakon.kz.

Российский боец смешанных единоборств подтвердил, что у Абдулманапа после избавления от COVID-19 начались осложнения.

Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он до сих пор в реанимации. Сам коронавирус позади, но вирус оставил за собой последствия – насчет почек, сердца, он остается в больнице. Но насчет вируса можно не переживать. Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня к нему пускают, по полчаса в день я провожу с ним, держу его за руку, он глазами так смотрит. Я ему говорю: "Отец, ты меня узнаешь?", он отвечает: "Да, я тебя узнаю". Точнее, не языком, а жестами, головой кивает, дает понять, - сообщил Хабиб в прямом эфире программы "Время" на Первом канале.

Чемпион сообщил, что помимо отца, коронавирусом переболели многие его родственники, некоторые из них скончались. Хабиб выразил благодарность докторам, которые лечат Абдулманапа,

Насчет врачей я очень уверен, так как это одни из лучших врачей мира, я так считаю. И насчет этого у меня нет никаких сомнений, большое им спасибо за все, что они делают. В этом плане очень все хорошо, просто нужно время, потому что последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет немаленьким, довольно-таки сложным и длительным, - заключил Нурмагомедов-младший.

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