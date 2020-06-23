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Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца после COVID-19

Боец сообщил, что помимо отца, коронавирусом переболели многие его родственники, некоторые из них скончались.

Фото : Instagram23 июня 2020, 12:21

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как себя чувствует сейчас его отец Абдулманап Нурмагомедов, перенесший коронавирус, передает zakon.kz.

Российский боец смешанных единоборств подтвердил, что у Абдулманапа после избавления от COVID-19 начались осложнения.

Сейчас его положение до сих пор тяжелое, он до сих пор в реанимации. Сам коронавирус позади, но вирус оставил за собой последствия – насчет почек, сердца, он остается в больнице. Но насчет вируса можно не переживать. Я хожу к нему, он меня узнает, но общения нет, так как он находится под аппаратами. Каждый день меня к нему пускают, по полчаса в день я провожу с ним, держу его за руку, он глазами так смотрит. Я ему говорю: "Отец, ты меня узнаешь?", он отвечает: "Да, я тебя узнаю". Точнее, не языком, а жестами, головой кивает, дает понять, - сообщил Хабиб в прямом эфире программы "Время" на Первом канале.

Чемпион сообщил, что помимо отца, коронавирусом переболели многие его родственники, некоторые из них скончались. Хабиб выразил благодарность докторам, которые лечат Абдулманапа,

Насчет врачей я очень уверен, так как это одни из лучших врачей мира, я так считаю. И насчет этого у меня нет никаких сомнений, большое им спасибо за все, что они делают. В этом плане очень все хорошо, просто нужно время, потому что последствия очень тяжелые, и реабилитационный период будет немаленьким, довольно-таки сложным и длительным, - заключил Нурмагомедов-младший.


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