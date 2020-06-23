Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Доллар немного подешевел в Казахстане

В Алматы доллар покупают в среднем по 401 тенге, а продают по 402,3 тенге.

Фото : zakon.kz23 июня 2020, 12:33

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 июня 2020 года на 11:00 составил 401,5 тенге (-1,21). Объем торгов составил $1,4 млн, сообщает zakon.kz.

По данным kurs.kz в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 401 тенге, а продают по 402,3 тенге.

В Нур-Султане доллар в среднем покупают по 401.5 тенге, а продают по 402.5 тенге.

Между тем цена нефти марки Brent возросла до 43 долларов за баррель.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты