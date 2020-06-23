Доллар немного подешевел в Казахстане

В Алматы доллар покупают в среднем по 401 тенге, а продают по 402,3 тенге.

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 июня 2020 года на 11:00 составил 401,5 тенге (-1,21). Объем торгов составил $1,4 млн, сообщает zakon.kz.

По данным kurs.kz в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 401 тенге, а продают по 402,3 тенге.

В Нур-Султане доллар в среднем покупают по 401.5 тенге, а продают по 402.5 тенге.

Между тем цена нефти марки Brent возросла до 43 долларов за баррель.

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