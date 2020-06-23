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Охотник за вирусами переболел COVID-19

Ведущий эксперт в области инфекций рассказал об опасности коронавируса.

Фото : voanews.com23 июня 2020, 12:41

Один из ведущих мировых экспертов-вирусологов Питер Пиот переболел коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Он был частью команды, которая обнаружила вирус Эболы в 1976 году. Также он был пионером в исследовании ВИЧ и СПИД.

До cих пор ему удавалось избегать заражения вирусами, с которыми он боролся всю свою жизнь.

Но в конце концов профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины заразился коронавирусом и рассказал об опасности.

Грипп, боль в голове и мышцах и полное истощение. Я провел тест в клинике, результат был положительный. Затем дела стали идти еще хуже - меня положили в госпиталь. Я не знал, сколько времени проведу в клинике, окажусь ли я в палате интенсивной терапии и когда смогу вернуться домой. Я врач, который стал пациентом. В этом случае я знал слишком много, в частности, что может пойти не так, - сказал Пиот.

Он вспомнил случай из практики в Западной Африке, когда врачи лечили зараженных лихорадкой Эбола.

Они не видели врачей, так как мы были одеты в защитные костюмы. То же самое видел и я, находясь по эту сторону баррикад, - сказал профессор.

Питер Пиот признался, что недооценивал силу коронавируса.

Когда у меня была головная боль и температура, я думал, что это просто очень сильный грипп и все будет нормально через неделю. Я ошибался, - сказал Пиот.

Профессор надеется, что извлеченные уроки позволят человечеству быть лучше подготовленными к будущим испытаниям.


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