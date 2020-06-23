Двухлетний ребенок находится в реанимации после массового наезда в Нур-Султане

Остальные пострадавшие с политравмами доставили в НИИТО.

В столичном управлении общественного здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших, сбитых пьяной женщиной в Нур-Султане, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

По информации столичного ДП, в аварии пострадали трое человек, однако медики рассказали, что их было четверо: девушки в возрасте 19 и 22 лет, 30-летняя астанчанка, а также мальчик 2018 года рождения.

Ребенок был госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу №2. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного могза, перелом голени, травматический шок. Состояние оценивается как стабильно тяжелое, находится в реанимации. Сегодня планируют перевести малыша в отделение нейрохирургии. Остальных пострадавших с политравмами доставили в НИИТО, – рассказали врачи.

Как сообщалось ранее, 22 июня 2020 года в 21:03 в Нур-Султане автомашина марки Mazda под управлением женщины-водителя 1986 года рождения, следуя по улице Косшыгулулы со стороны улицы Бейсекова, выехав на полосу встречного движения, допустила наезд на пешеходов 2001, 2002 и 2018 года рождения. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу. Отмечается, что водительница находилась в алкогольном опьянении средней степени тяжести. Виновница задержана и водворена в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана.

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