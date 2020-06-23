О чем говорил Токаев на общенациональном онлайн-форуме "BIZ BIRGEMIZ"

Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее.

Полное выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на общенациональном онлайн-форуме "BIZ BIRGEMIZ", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Дорогие казахстанцы!

Солидарность, стойкость, сочувствие — это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории.

Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее.

"Мы вместе" - это новый девиз нашего общества.

Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями.

Сегодня мои слова благодарности, в первую очередь, обращены к вам!

Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи!

Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи.

Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм.

Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями.

Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию.

Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное "спасибо" за верность долгу и медицинской клятве.

В Казахстане на 100 тысяч граждан 80 с небольшим заболевших. Это средний показатель согласно мировой статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший.

Мы внимательно следим за статистикой заражений, но зачастую забываем о статистике выздоровлений.

Около половины заболевших получают качественное, эффективное лечение. И это ваша заслуга, показатель вашей работы.

Уверен, абсолютное большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса.

На днях своим Указом с целью поощрения самоотверженной работы я наградил группу медицинских работников государственными орденами и медалями.

В лице этих людей мы выражаем благодарность всем медикам страны.

Сегодня по всему миру распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы.

Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке.

После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже пройдена.

Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания, отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой.

Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу.

Поэтому Правительство вновь усилило карантинные меры.

Однако все это – не повод для упаднических настроений, для депрессии. Мы должны продолжать жить полной жизнью.

По всему миру люди делятся историями о том, как на карантине они укрепили близость со своей семьей, стали больше времени посвящать детям, их проблемам и переживаниям. Художники, музыканты, писатели и поэты говорят, что во время карантина продуктивно занимались творчеством.

Другими словами, даже из самой плохой ситуации нужно уметь извлекать пользу. В каждом кризисе существует новая возможность.

Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания.

Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим.

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