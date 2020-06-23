Что делается для того, чтобы не допустить снижения кредитования экономики в банковском секторе

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка принят ряд превентивных мер.

Как регуляторные послабления позволили поддержать объемы банковского кредитования экономики, рассказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, выступая на заседании Правительства РК, сообщает zakon.kz.

По словам главы финрегулятора, банковская система в настоящее время абсорбирует потери, связанные с реструктуризацией кредитов, благодаря накопленному запасу капитала.

Так для поглощения дополнительных убытков банков, вызванных кризисом и поддержанием кредитования экономики, Агентство полностью задействовало механизм пруденциального регулирования. Введены временные регуляторные послабления в целях высвобождения капитала и ликвидности банков. Принято решение по временному снижению требования к консервационному буферу собственного капитала банков второго уровня на 1 п.п.

Снижены требования к собственному капиталу, в том числе по кредитам, выданным субъектам МСБ, смягчены требования по коэффициентам ликвидности, что позволило высвободить капитал банков в размере 468 млрд тенге и ликвидность в размере 1 767 млрд тенге. В целом, принятые меры позволили поддержать объемы банковского кредитования экономики, – сказала Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что по состоянию на 1 июня 2020 года кредитный портфель банков второго уровня составил 15,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 325 млрд тенге или на 2,2%.

После падения в апреле кредитного портфеля банковской системы на 2,5%, наблюдается слабый рост в мае на 1,2%.

Портфель кредитов малому и среднему бизнесу пока еще не вышел в рост, после падения на 3,4% в апреле месяце, оставшись на том же уровне.

Принимаемые совместно с правительством меры позволят не допустить значительного снижения кредитования экономики, особенно в наиболее пострадавших отраслях экономики. Агентство продолжит мониторить и держать на контроле реализацию дополнительных мер поддержки заемщикам со стороны банков и государства, – резюмировала Мадина Абылкасымова.

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