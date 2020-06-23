Байбек: «Nur Otan» найдет решение на волнующие население вопросы

Наша партия и далее будет активно реагировать на общественные запросы - Бабйек.

По поручению Елбасы Nur Otan усилил оперативное решение проблемных вопросов граждан, в том числе через социальные сети, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram написал первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках концепции Президента страны "Слышащее государство" общественными приемными партии с начала года в регионах было принято 196 тысяч обращений, 96% из которых уже решены. При этом онлайн-обращений стало в 6 раз больше, в том числе через Whatsаpp - в 8, а Facebook и Instagram - в 17 раз.

Сегодня в ходе онлайн встречи с жителями Акмолинской области медики села Зеренды подняли вопрос о жилищном обеспечении. По словам врача-педиатра Центральной районной больницы Гаухар Шариповой, 36 сотрудников учреждения не имеют жилья. В больнице наблюдается дефицит кадров. О необходимости материальной и моральной поддержки медицинских работников вчера на совещании с акимами еще раз сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому решение данной проблемы взято на особый партийный контроль. Разработана проектно-сметная документация на строительство 40-квартирного жилого дома, выделен земельный участок и подана бюджетная заявка. На ближайшей сессии маслихата при поддержке нашей фракции необходимые средства будут выделены, - сказал он.

В ходе организованного прямого эфира Бауыржан Байбек пообщался и с работниками кокшетауского предприятия "Гормолзавод", поблагодарив членов первичной партийной организации за активное участие в республиканской акции #BizBirgemiz. В период карантина партийцами была оказана помощь 308 наиболее нуждающимся семьям города Кокшетау на 2,4 млн тенге. Отмечается, что многие члены "первички" планируют участвовать в предстоящих в августе-октябре внутрипартийных праймериз.

В режиме видеоконференцсвязи первый зампред Nur Otan вместе с партийным активом области также обсудил актуальные вопросы развития региона.

В данный момент по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева ведется сбор и анализ проблемных вопросов системного характера для учета в предвыборных программах партии по каждому региону, городу и району. Волнующие население вопросы должны найти свое решение. Наша партия и далее будет активно реагировать на общественные запросы, - заключил Бауыржан Байбек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!