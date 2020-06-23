Как государство финансово поддерживает бизнесменов, пострадавших во время ЧП

Принимаемые совместно с правительством меры позволят не допустить значительного снижения кредитования экономики, особенно в наиболее пострадавших отраслях.

В период чрезвычайного положения по поручению Президента Республики Казахстан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка был принят ряд мер для поддержки населения и бизнеса, испытывающих финансовые трудности. Более подробно о принятых мерах рассказала председатель Агентства Мадина Абылкасымова, выступая на заседании правительства РК, сообщает zakon.kz.

Спикер отметила, что с 16 марта по 15 июня 2020 года для физических лиц и субъектов МСБ была предоставлена отсрочка платежей по кредитам. За этот период отсрочкой воспользовались 1 890 443 человека или 34% от всех заемщиков – физических лиц. Сумма отсроченных платежей составила 268 млрд тенге.

По статистике финрегулятора, за реструктуризацией кредитов обратились 12 455 субъектов МСБ. Это составляет 41,5% от заемщиков МСБ, имеющих банковские кредиты. Общая сумма реструктурированных платежей составила 165 млрд тенге. Был обеспечен охват 12 отраслей и 346 видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, – сообщила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, от общего количества субъектов МСБ, получивших отсрочку, 34% приходится на сферу торговли, 11% на услуги химчисток, салонов красоты, парикмахерских, 5% на транспорт и складирование, 4% на общественное питание, 3% на туризм, 1% на гостиничную отрасль.

Несмотря на завершение периода чрезвычайного положения, восстановление деятельности предприятий малого и среднего бизнеса происходит неравномерно и не в полной мере. Наблюдается сокращение объемов спроса на товары и услуги, упали обороты и выручка, и, следовательно, снизилась возможность обслуживания обязательств по полученным кредитам. В этой связи, Агентством, совместно с банками второго уровня и Ассоциацией финансистов Казахстана, реализовываются дополнительные меры поддержки субъектов МСБ. Для этого, 15 июня 2020 года утвержден новый Порядок предоставления дополнительных мер поддержки субъектам МСБ, – сказала глава финрегулятора.

Она отметила, что согласно дополнительным мерам, с 16 июня по 15 сентября 2020 года субъект МСБ вправе обратиться в банк или микрофинансовую организацию с заявлением о предоставлении дополнительных мер поддержки, которое рассматривается кредитной организацией не более 20 дней.

Кредитная организация индивидуально по каждому предпринимателю оценит его финансовое состояние, влияние чрезвычайного положения и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления финансового состояния субъекта МСБ.

При очевидном ухудшении финансового состояния субъектов МСБ кредитными организациями будут предложены два направления поддержки.

Первое, это предоставление отсрочки платежей по кредиту на период, достаточный для восстановления финансового состояния заемщика, испытывающего временные финансовые трудности. Период отсрочки составляет не менее 90 календарных дней. Данная мера не приведет к существенному росту долговой нагрузки бизнеса. Отсрочка предоставляется путем составления нового графика погашения кредита в виде распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа, либо пролонгации его срока на период отсрочки. Второе, это рефинансирование кредита по льготным условиям в рамках действующих государственных программ поддержки субъектов предпринимательства, для заемщиков, обслуживающих кредиты по рыночным ставкам. Такой возможностью смогут воспользоваться все субъекты МСБ, в том числе ранее получившие отсрочку, – сообщила Мадина Абылкасымова.

Кроме того, она рассказала о рефинансировании кредитов в рамках государственных программ поддержки предпринимательства, предусматривающих льготные ставки и возможность получения гарантий со стороны государства.

Так, по ее словам, Национальным Банком совместно с Агентством реализуется Программа льготного кредитования субъектов МСБ на пополнение оборотного капитала. По данной Программе кредиты выдаются по ставке до 8%, на срок до 1 года. Общий объем Программы составляет 600 млрд. тенге. В рамках данной Программы на сегодня выдано кредитов на сумму 259 млрд. тенге.

Для снижения долговой нагрузки субъектов МСБ осуществляется рефинансирование кредитов по Программе Дорожная карта бизнеса – 2025 по ставке 6%. Учитывая отсутствие залогов у субъектов МСБ, предоставляются гарантии со стороны Даму до 85% от суммы кредита.

В настоящее время, всего государственными программами охвачено 5 тыс. субъектов МСБ из 14,5 тыс. в пострадавших отраслях экономики. Кроме того, дополнительные возможности для рефинансирования предоставляет новое направление для субъектов микро- и малого предпринимательства, которое предусматривает портфельное субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование кредитов с конечной ставкой вознаграждения для заемщика 6% годовых, – резюмировала Мадина Абылкасымова.

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