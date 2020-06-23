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Алла Пугачева станет бабушкой в третий раз

Ребенок родится в сентябре.

Фото : vokrug.tv23 июня 2020, 14:03

Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой. Ее племянник Влад сообщил о том, что его жена Гузель в сентябре родит третьего ребенка. Об этом пишет News.ru, передает zakon.kz.

Жена Влада в сентябре родит третьего ребенка. Сам племянник российской артистки сейчас лежит в больнице с панкреатитом.

Я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны, - поделился он.

Алла Пугачева давно заботится о семье умершего брата. Известно, что она подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.


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