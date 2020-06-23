Алла Пугачева станет бабушкой в третий раз
Ребенок родится в сентябре.
Фото : vokrug.tv23 июня 2020, 14:03
Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой. Ее племянник Влад сообщил о том, что его жена Гузель в сентябре родит третьего ребенка. Об этом пишет News.ru, передает zakon.kz.
Жена Влада в сентябре родит третьего ребенка. Сам племянник российской артистки сейчас лежит в больнице с панкреатитом.
Я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны, - поделился он.
Алла Пугачева давно заботится о семье умершего брата. Известно, что она подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028922-375be023c0242d47a7150eb8b8504ae3
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...