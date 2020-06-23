Трамп намерен издать указ об охране памятников

Эта обязанность ляжет на администрации штатов и городов.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что вскоре издаст указ, призванный защитить общественные статуи и памятники от повреждения или разрушения ультралевыми протестующими и анархистами, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Мы собираемся заставить города охранять свои памятники, - сказал Трамп в интервью.

Глава Белого дома назвал происходящее в США "позором".

Некоторые из памятников - великие произведения искусства. Они ничуть не хуже, чем где-либо в мире. Не хуже тех, которые вы видите во Франции, и где-либо еще, - сказал он.

По мнению Трампа, большинство из протестующих даже не знают, чьи памятники они сносят.

С начала июня в США проходят протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Активисты, среди прочего, разрушают памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, были расистами.

В субботу, 20 июня, демонстранты снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины, городе Роли.

10 июня митингующие в Ричмонде, штат Вирджиния, обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя в геноциде коренного населения Америки.

2 июня на фоне беспорядков власти Вирджинии приняли решение демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией конфедератов.

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