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Еще 62 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 11220.

Фото : Pixabay23 июня 2020, 15:12

В Казахстане еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Город Шымкент - 7,
Атырауская область - 7,
Костанайская область - 5,
Туркестанская область - 5,
Павлодарская область - 20,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 2.

Общее число заболевших в стране 18 231 человек. Из них выздоровели 11 220, скончались 127 человек.


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