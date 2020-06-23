Еще 62 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Итого выздоровевших в Казахстане - 11220.

В Казахстане еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Город Шымкент - 7,

Атырауская область - 7,

Костанайская область - 5,

Туркестанская область - 5,

Павлодарская область - 20,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 2.

Общее число заболевших в стране 18 231 человек. Из них выздоровели 11 220, скончались 127 человек.

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