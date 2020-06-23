Еще 62 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
Итого выздоровевших в Казахстане - 11220.
Фото : Pixabay23 июня 2020, 15:12
В Казахстане еще 62 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Город Шымкент - 7,
Атырауская область - 7,
Костанайская область - 5,
Туркестанская область - 5,
Павлодарская область - 20,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 2.
Общее число заболевших в стране 18 231 человек. Из них выздоровели 11 220, скончались 127 человек.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028936-120d4bacc0eb3551c6fb033f1ddca198
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...