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Индия и Китай договорились о перемирии

Переговоры прошли в "сердечной, позитивной и конструктивной атмосфере".

Фото : zik.ua23 июня 2020, 15:18

Индийское и китайское военное командование согласилось развести силы на спорном участке границы, где в результате столкновения на прошлой неделе погибли 20 индийских солдат. Об этом сообщает Reuters, передает zakon.kz.

Выступая в Пекине, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что обе стороны договорились принять меры по ослаблению напряженности.

Был достигнут обоюдный консенсус, - сказал источник в индийском правительстве, комментируя итоги встречи командиров на границе, которая длилась почти 11 часов.

Он отметил, что переговоры прошли в "сердечной, позитивной и конструктивной атмосфере".

Были обсуждены условия вывода войск из всех районов трений в Восточном Ладакхе, и обе стороны будут продвигаться вперед, - сказал источник.

Китай не раскрывает информацию о жертвах в боях 15 июня, когда солдаты били друг друга камнями и палками с гвоздями, соблюдая при этом давний протокол об избежании применения огнестрельного оружия.

С прошлого месяца войска соседей столкнулись в нескольких районах в районе Ладакха в Западных Гималаях. Столкновение в долине Галван на прошлой неделе стало самым смертоносным с 1965 года.


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