120 актюбинцев награждены медалью "Халық алғысы"

Медаль была вручена 120 жителям региона.

23 июня аким области Ондасын Уразалин принял участие в республиканском онлайн-форуме "BIZ BIRGEMIZ", сообщает zakon.kz.

Вместе с представителями различных сфер, принявшими активное участие в борьбе с пандемией глава региона посмотрел видеообращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В соответствии с Указом Президента РК от 19 июня 2020 года за самоотверженный труд в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в борьбе с пандемией медалью "Халық алғысы" награждены заведующий реанимационным отделением областной инфекционной больницы Мурат Аипейисов, заместитель начальника управления специальной и мобилизационной подготовки департамента полиции области Алмат Имангалиев, редактор телеканала "Актобе" Есет Каниев, руководитель волонтерского движения "Zello Help", "Онко бэби", "Добро", "Zello Поиск" Екатерина Голотина и др.

Ондасын Уразалин поблагодарил актюбинцев за проделанную работу и выразил уверенность, что благодаря единству и неравнодушию населения удастся справиться с любыми трудностями.

Отметим, что медаль "Халық алғысы" была вручена 120 жителям региона.

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