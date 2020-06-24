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АО "Казахский институт нефти и газа" выражает соболезнования Тимуру Кулибаеву

Примите нашу поддержку в этот тяжелый жизненный момент.

Фото : fergana.news24 июня 2020, 09:30

Коллектив АО "Казахский институт нефти и газа" выражает соболезнования в связи с кончиной Раисы Алдабергеновны Кулибаевой, сообщает zakon.kz.

Уважаемый Тимур Аскарович! Выражаем Вам и всей Вашей семье самые глубокие соболезнования. Нет более родного и близкого человека, чем мама, сердце матери видит дальше всех и чувствует лучше, чем чье-либо другое сердце. Сердце матери – это вселенская бездна любви, заботы и всепрощения. Раиса Алдабергеновна навсегда останется в памяти тех, кто ее знал, очень чутким, светлым, добрым и мудрым человеком. Примите нашу поддержку в этот тяжелый жизненный момент и пусть всегда с Вами будут самые трогательные и дорогие сердцу воспоминания о маме, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что скончалась мама Тимура Кулибаева Раиса Кулибаева. Ей было 82 года.


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