Развитие экотуризма в нацпарках нужно современному поколению - Казбек Валиев

Планируется создание 500 штатных вакансий для обеспечения работой местного населения.

Генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК высказал свое мнение о проекте развития экотуризма в Иле-Алатауском национальном парке, сообщает zakon.kz.

Он вошел в Общественный совет при данном нацпарке для совместного обсуждения с общественностью вопросов по этому проекту.

Я первый раз видел эту презентацию, немного слышал о проекте. Мне кажется, проект современный, - отметил в своем выступлении после презентации проекта Казбек Валиев. - Вы говорите, что растет население, это понятно. Главное, что меняется менталитет людей, менталитет нового поколения, это 25-30-летние люди, новая генерация, для них экологический туризм – это естественно.

- Вы говорите, что богатые люди на Шымбулаке могут потратить деньги и так далее, но это другая часть туризма, - продолжил знаменитый альпинист. - Те люди, которые приезжают даже на несколько часов в горы, хотят просто подышать свежим воздухом и совместить с активностью, фитнесом, здоровым образом жизни. Поэтому данный проект, на мой взгляд, рассчитан на большую часть современного поколения. Ранее этот проект, возможно, был бы преждевременным, потому что не было этой генерации. Я знаю даже по нашим мероприятиям в Федерации, у нас участвовало порой по несколько тысяч человек в день. Это та генерация, которая сейчас беспокоится за данный проект и готова получить всю инфраструктуру.

Напомним, презентация проекта состоялась недавно в Алматы с участием представителей общественности, блогеров, эко-активистов, СМИ.

Проект предусматривает комплексное формирование базовой инфраструктуры для развития экотуризма, а также создание комфортных условий для посетителей парка. В задачи проекта также входит обеспечение необходимых мер по защите и сохранению природного наследия, а также создание единой устойчивой экосистемы парка. 34 участка для проекта предоставлены не в аренду, а во временное пользование без выделения в отдельный госакт. На этих участках планируется создать: 14 социальных объектов и 20 коммерческих, из них 7 визит-центров, 2 кемпинга, 1 караванинг, 10 глэмпингов (горных приютов) на 10-15 номеров общей площадью 300-500 кв.м.

Таким образом, создается бесплатная для пользования туристическая инфраструктура для комфортного пребывания в горах до 5 млн. посещений парка, в том числе инфоцентр и справочная информация по парку; образовательные классы, современные туалеты с умывальниками, обустроенные места для кемпингов и система троп с навигацией. Кроме того, проект создает дополнительные рабочие места. 100 человек уже было обеспечено работой на подготовительном этапе проекта.

Планируется создание 500 штатных вакансий для обеспечения работой местного населения. Согласно плану, ежегодные поступления в бюджет города и республики составят 207 млн тенге.

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