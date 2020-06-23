Куда обращаться бессимптомным COVID-19 напомнил Надыров

Проводником для пациентов с легким течением коронавируса или бессимптомным является первичная медико-санитарная помощь. В частности, участковые врачи.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров напомнил алгоритм госпитализации пациентов с коронавирусом, передает zakon.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день Министерством здравоохранения разработан подробный клинический протокол, в котором описываются все шаги.

Это один из самых частых задаваемых вопросов со стороны жителей и СМИ. Пациенты со средней и тяжелой степенью тяжести направляются на стационарный уровень. Бессимптомные и пациенты с легкой степенью тяжести наблюдаются мобильными группами на дому, - рассказал Надыров.

Он отметил, что "проводником" в систему здравоохранения для бессимптомных и легких пациентов является первичная медико-санитарная помощь. В частности участковый

Все вопросы касательно диагностики, будь то ПЦР-тестирование или компьютерная томография, они должны решаться совместно участковым врачом. Пациент должен обратиться в свою поликлинику по телефону, или в контакт-центр, - сказал он.

Камалжан Надыров также добавил, что услуги КТ и ПЦР-тестирования проводятся бесплатно по направлению поликлиники.

В тот момент когда есть показания для оказания услуг, данные услуги пациент получает бесплатно, - отметил Надыров.

Тем не менее, как сообщил глава управления, компьютерная томография легких - это достаточно серьезное диагностическое исследование.

Есть определенная лучевая нагрузка. Поэтому очень важно определить четкие показания и, возможно, противопоказания для проведения КТ. Все эти вопросы должны вырабатываться и разрабатываться совместно с участковым врачом, - заключил он.

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