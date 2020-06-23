Олимпийский день 2020: НОК РК провел онлайн-марафон

Одним из главных онлайн-мероприятий стал интерактивный марафон "Олимпиада начинается с детства".

Национальный олимпийский комитет Казахстана (НОК РК) впервые провел грандиозный онлайн-марафон в международный Олимпийский день, передает zakon.kz.

Прямой эфир с чемпионами, общение с любителями спорта и детьми в режиме LIVE, простые и любимые упражнения от спортсменов для поддержания себя в форме, олимпийский видео марафон, ценные призы и памятные подарки, участие всех регионов страны. Таким был первый интерактивный онлайн-марафон, посвященный Международному Олимпийскому дню-2020.

Одним из главных онлайн-мероприятий стал интерактивный марафон "Олимпиада начинается с детства". Прямой эфир в таком формате прошел впервые в рамках Международного Олимпийского дня. В этом году по объективным причинам все активности перешли в цифровое пространство.

В течение почти четырехчасового эфира именитые атлеты Олимпийской команды Казахстана подключались к марафону, чтобы поздравить зрителей с Олимпийским днем, поделиться своими спортивными историями и рассказать об эффективных и любимых упражнениях, необходимых для поддержания формы даже в домашних условиях.

Так, гостями масштабного проекта стали лидеры национальных команд по олимпийским видам спорта - дзюдоист Елдос Сметов, боксеры Абылайхан Жусупов и Василий Левит, велогонщик Алексей Луценко, гимнастка и главный тренер сборной по художественной гимнастике Алия Юсупова, борец греко-римского стиля Алмат Кебиспаев и фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Это первый подобный проект для Национального Олимпийского комитета и мы рады тому, какие отзывы он собрал не только от зрителей, но и от самих спортсменов. Для нас очень важно было не потерять эту связь с болельщиками во время, когда спортивные соревнования остановлены, мероприятия отменены уже почти полгода, а у спортсменов только начались учебно-тренировочные сборы для подготовки к будущим соревнованиям. Главный праздник Олимпийского движения мы хотели провести вместе со своей Олимпийской семьей - с нашими болельщиками, и показать, что объединяющая сила спорта особенно важна сейчас, когда большинство из нас находится дома, - пояснил генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

Все внимание Олимпийского дня-2020 было посвящено детям, детским мечтам, первым шагам атлетов в мире спорта, советам для юных болельщиков. В этом году главная тема спортивного праздника - "Олимпиада начинается с детства",

Я согласен с тем, что именно в детстве закладываются главные качества человека, его ценности. Мечты и цели не измеряются возрастом человека. Нельзя списывать на молодость отсутствие планов или целей. Необходимо с детства иметь привычку ставить перед собой цели - маленькие или большие, не важно, а спорт в этом только поможет, - посоветовал юным зрителям казахстанский дзюдоист и серебряный призер Олимпийских игр Елдос Сметов.

Атлеты говорили во время эфира о важности поддержки детей в их начинаниях и желаниях с самого раннего возраста. Именно так они и добивались побед в спорте - потому что за каждым чемпионом стоят те, кто в них верит и поддерживает.

Спортивные манеры мне привили с детства. Началось все с родителей, потом свой вклад в это внесли команда, тренеры. И теперь все это является мои багажом, моим бэкграундом, который сопутствует моей карьере. Изначально на меня влияние оказывали фильмы. Посмотрев их, мне захотелось заниматься самому. Затем моим мотиватором был отец. Если я пропускал тренировки, то были серьезные разговоры с ним, после которых не хотелось пропускать. Сейчас уже, конечно, другая мотивация, другие стимулы. Хочу всем сказать, что при занятиях спорта важно серьезно относиться к делу, слушать тренера. Также прислушивайтесь к родителям. Ставьте для себя цели. И, конечно, двигайтесь к ним! Знаете, есть люди с талантом. Но при отсутствии трудолюбия они не могут себя реализовать. Это важное качество. Кто трудится, тот и добивается результатов, - говорил во время эфира вице-чемпион Олимпиады Василий Левит.

Всех поздравляю с Международным Олимпийским днем! Это наш общий праздник, спортсменов и болельщиков. И если нас смотрят дети и начинающие спортсмены то хочу, посоветовать им научится ставить перед собой цели. Самое главное в жизни - это умение ставит цели, и это касается не только спорта. Нужно и в жизни всегда идти вперёд. Если юный спортсмен будет стремиться к каким-то достижениям, высотам, то обязательно все получится. Надо стремиться достигать цели. А учится этому нужно с детства. А затем уже делать шаги вперёд. У меня самого, на самом деле, определённые пристрастия к спорту уже были заметны именно с детства. Я занимался несколькими видами одновременно: легкой атлетикой, футболом, пробовал другие виды. Активный образ жизни начал вести уже с 4-5 лет. Со временем я, конечно, определился. И большое спасибо хочу сказать своему первому тренеру. Он меня подтолкнул сделать большой шаг в спорт, - поделился во время эфира лидер казахстанского велоспорта Алексей Луценко.

Стоит озвучить, что помимо своих олимпийских историй, спортсмены также провели свою фирменную разминку и затем разыграли специальные подарки с автографами.

Помимо прямых включений с атлетами, которые находятся не только в Казахстане, но и тренируются в других странах, эфир был наполнен интерактивными конкурсами и викторинами, кроме этого, были подведены итоги ранее объявленных конкурсов среди регионов - на эскиз лучшего мурала и конкурса детского рисунка. Различные призы от олимпийцев получили более 200 участников события. Кроме того, рожденные в Олимпийский день получили подарки от спортсменов Казахстана

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