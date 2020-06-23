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В Нур-Султане и четырех областях объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-95%.

Фото : Хабар 2423 июня 2020, 16:17

В Нур-Султане и четырех областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Мангистауской области днем 24 июня сохранится сильная жара 39 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области 24 июня ночью местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане 24 июня ночью ожидаются гроза, ветер северный, северо-западный порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Восточно-Казахстанской области днем 24 июня местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с. В Семее днем 24 июня ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области Ночью и утром 24 июня ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%


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