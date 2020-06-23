Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп направил телеграмму Токаеву

Президент США пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Фото : AP23 июня 2020, 17:10

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила приветственная телеграмма Президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост Президента Казахстана.

От имени американского народа желаю Вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить Ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период, – говорится в телеграмме.

Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе Президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. Соединенные Штаты Америки поддерживают поставленные Вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с Вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства, – подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, Президент США пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты