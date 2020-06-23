Трамп направил телеграмму Токаеву

Президент США пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступила приветственная телеграмма Президента США Дональда Трампа, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост Президента Казахстана.

От имени американского народа желаю Вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить Ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период, – говорится в телеграмме.

Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе Президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. Соединенные Штаты Америки поддерживают поставленные Вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с Вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства, – подчеркнул Дональд Трамп.

Кроме того, Президент США пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.

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