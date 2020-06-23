Адвокат Ефремова не согласен с тем, что он хронический алкоголик

Адвокат утверждает, что если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, "то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером".

В СМИ появилась информация о том, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Однако его адвокат не согласен с этим диагнозом, передает zakon.kz.

Эльман Пашаев опровергает диагноз "хронический алкоголизм", пишет vesti.ru.

Адвокат утверждает, что если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, "то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером".

Пашаев высказал предположение, что такую информацию распространяют журналисты ради рейтинга. Он признался, что "фантазия людей поражает".

Адвокат Ефремова опроверг и информацию о возможном пожизненном лишении Ефремова водительских прав в связи с тем, что ему якобы поставлен диагноз "хронический алкоголизм". Он сообщил, что его подзащитный "будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время", пишет ТАСС.

Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает, — сказал Пашаев.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза показала, что актер вменяем. Во время исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.

Пашаев ранее пояснил, почему Ефремов сел пьяным за руль.

ДТП с участием известного актера произошло вечером 8 июня. Ефремов на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Мужчина получил серьезные травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, кроме того, у него в крови обнаружили следы наркотиков. Актер выпил более трехсот граммов водки перед тем, как сел за руль

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом. Его несколько раз допросили, также была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой актер признан вменяемым.

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