Жители каких регионов больше всего сообщают о фактах коррупции в Казахстане

Большинство обращений поступали на неправомерные действия на сотрудников органов внутренних дел, сотрудников акиматов, сфер образования, здравоохранения, таможенных органов и налоговиков.

Жители Туркестанской и Алматинской областей больше всего сообщают о фактах коррупции на телефон колл-центра, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

На единый колл-центр о фактах коррупции за пять месяцев этого года поступило 342 сообщения, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, из поступивших более 300 звонков по 32 сообщениям уже зарегистрированы и возбуждены уголовные дела.

Теперь в разрезе регионов. Большинство поступающих фактов на колл-центр сообщений в Туркестанской области – 64 сообщений, в городе Алматы – 45, Алматинской области – 41 и городе Шымкент 30. Это регионы, где через колл-центр поступает наибольшее количество обращений, — заявил следователь.

Он уточнил, что большинство обращений поступали на неправомерные действия на сотрудников органов внутренних дел, сотрудников акиматов, сфер образования, здравоохранения, таможенных органов и налоговиков.

В целом граждане сообщают о различных фактах, как дача взяток, получении взяток, вымогательстве взяток при выдачи различного рода документов. В основном граждане дают взятки, чтобы решить свой личный мелкий вопрос. Например, совершил ДТП, нарушил правила ПДД и так далее. Люди хотят дать взятку, избежать штрафа , например, в 25 тыс. тенге, а в итоге несут ответственность в виде миллионного штрафа или уголовную ответственность, — объяснил следователь по особо важным делам.

В целом, согласно озвученной информации, за последние 4 года антикоррупционной службой было поощрено 889 граждан на сумму порядка 130 млн тенге.

Так, в 2016 году было поощрено 163 лица на сумму 21 млн тенге, в 2017 на 32 млн тенге, в 2018 году - 28 млн тенге, в 2019 году – 32 млн тенге и за пять месяцев этого года поощрено 90 лиц на сумму порядка 14 млн тенге, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!