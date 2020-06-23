За порчу памятников в США вандалам будет грозить до 10 лет тюрьмы

Борьба с памятниками деятелей прошлого началась на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Порча памятников в США будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает zakon.kz.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним наказание вплоть до десяти лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими касающимися этого вопроса актами, написал глава Белого дома.

Он отметил, что распоряжение вступает в силу немедленно и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Борьба с памятниками деятелей прошлого началась на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В большинстве своем под гнев толпы попадали памятники деятелям Конфедерации. Кроме этого была разрисована и выброшена в реку статуя Христофора Колумба.

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