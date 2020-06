За порчу памятников в США вандалам будет грозить до 10 лет тюрьмы

Порча памятников в США будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает zakon.kz.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent.....