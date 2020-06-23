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За порчу памятников в США вандалам будет грозить до 10 лет тюрьмы

Борьба с памятниками деятелей прошлого началась на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Фото : TJournal23 июня 2020, 18:02

Порча памятников в США будет караться лишением свободы на срок до 10 лет. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает zakon.kz.

Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним наказание вплоть до десяти лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими касающимися этого вопроса актами, написал глава Белого дома.

Он отметил, что распоряжение вступает в силу немедленно и может применяться в отношении уже совершенных актов вандализма.

Борьба с памятниками деятелей прошлого началась на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В большинстве своем под гнев толпы попадали памятники деятелям Конфедерации. Кроме этого была разрисована и выброшена в реку статуя Христофора Колумба.


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