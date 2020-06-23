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21-летний советник акима сообщил результаты теста на COVID-19

Он попросил всех, кто контактировал с ним, сдать анализы на коронавирус.

Фото : Facebook23 июня 2020, 18:12

21-летний Советник акима Туркестанской области Асыл Алдаберген поделился результатами своего крайнего теста на коронавирус, передает zakon.kz.

Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. У меня бессимптомная форма, поэтому от госпитализации отказался. Всех кто со мной контактировал, прошу сдать на ПЦР, - написал Алдаберген на своей странице в Facebook.

Отметим, что он консультирует акима региона Умирзака Шукеева по вопросам борьбы с коррупцией.


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