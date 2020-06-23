Убил пенсионерку ради 12 тыс. тенге и 7 бутылок водки

Убийце дали 22 года заключения, подельнику - 4.

Преступление произошло в 2019 году в селе Денисовка Костанайской области. Сегодня, 23 июня убийце и его подельнику вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

Как пишет Alau.kz, вечером 19 октября прошлого года Кенжебулат Кудайбергенов зашел в дом 62-летней односельчанки. В ответ на ее отказ занять денег или спиртного, он нанес ей многочисленные ножевые удары. Женщина умерла на месте, а нападавший вынес из дома 12 тыс. тенге и 7 бутылок водки.

Мужчина был уже нетрезв на момент совершения преступления, на улице его ждал собутыльник Самат Акдавлетов. Узнав о преступлении, в полицию он не сообщил.

Спецсудом по уголовным делам межрайонного суда по уголовным делам Кудайбергенов признан виновным. То, что в момент преступления он был пьян, плюс за ним числился неотбытый ранее срок за другое преступление, было признано отягчающими вину обстоятельствами.

Ему назначено 22 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Не сообщивший о преступлении Акдавлетов, приговорен к 4 годам заключения в колонию среднего режима безопасности.

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