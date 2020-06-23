Пациент выпал из окна кардиоцентра в Петропавловске

Санкция статьи "Доведение до самоубийства" ‒ ограничение либо лишение свободы до трех лет.

В Петропавловске из окна 5 этажа кардиологического центра выпал и разбился насмерть 69-летний пациент, ранее перенесший тяжелую операцию, передает zakon.kz.

Телеканал КТК сообщил, что пенсионер из села Боголюбово Кызылжарского района попал в кардиоцентр с инфарктом две недели назад. Ему сделали сложную многочасовую операцию на сердце, после чего несколько дней мужчина пролежал в реанимации. Затем его перевели в палату, в тот же день он выпал из окна перевязочного кабинета.

Как сообщили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». Но родственники умершего пенсионера подозревают медперсонал кардиоцентра в халатности и недосмотре за тяжело больным пациентом и намерены писать заявление в прокуратуру.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача Кардиологического центра Асхат Молжигитов, пациент после операции находился в состоянии психоза, но в день гибели его состояние было стабильным и опасений у медперсонала не вызывало.

Ему проведена сложная операция на сердце. Аортокоронарное шунтирование плюс протезирование клапана. Операция происходила в условиях искусственного кровообращения, что ведет к гипоксическим изменениям. После операции пациент был в состоянии психоза. Но в тот день мы проводили административный обход. Состояние пациента было стабильным – и общее, и психическое, ‒ заключил Молжигитов.

Напомним, санкция статьи «Доведение до самоубийства» ‒ ограничение либо лишение свободы до трех лет.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!