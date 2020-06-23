Информацию о заражениях от реагентов в Алматы назвали ложью и провокацией

Рассылаемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы случаях заражения в Алматы не соответствуют действительности.

В Алматы просят не поддаваться на провокации: при сдаче тестов на COVID-19 используются сертифицированные реагенты, сообщает zakon.kz.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса в городе Алматы официально заявляет, что в процессе сдачи тестов на выявление коронавирусной инфекции отсутствуют риски заражения от реагентов. Рассылаемая в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы случаях заражения в Алматы не соответствуют действительности. Информация в данных аудиозаписях - ложь.

При сдаче тестов на коронавирусную инфекцию используются только сертифицированные реагенты. Вопрос диагностики коронавируса держится на особом контроле. Мы просим не поддаваться на провокации и слухи, ориентироваться на информацию официальных источников, - отметил председатель Комиссии, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров.

На сегодня в городе Алматы действуют семь лабораторий (Национальный центр экспертизы, Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, Казахский научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева, Центральная референс-лаборатория, казахстанско-корейская клиника Medical Partners Korea Clinic, КДЛ "Олимп", модульный комплекс на территории КЦДС "Атакент"), где проводятся тесты на COVID-19.

Во всех пунктах сдачи соблюдены требования санитарных правил, которые регламентируют работу в данном направлении, строгое соблюдение биологической безопасности персоналом является гарантом всей проводимой процедуры. В свою очередь, реагенты, используемые для тестирования, прошли все уровни проверки, по итогам которой были допущены к использованию в работе не только в РК, но и по всему миру. Отбор проводится стерильным, одноразовым материалом (зондами), которые после использования утилизируются согласно установленных правил. Повторное использование не допускается

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан сотрудниками Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг осуществляются мониторинговые визиты проводимых исследований специалистами референс-лабораторий.

Со своей стороны, Комиссия дополнительно предупреждает руководителей частных лабораторий, оказывающих услугу населению по обследованию на COVID-19, об организации и контроле условий и мер по соблюдению мероприятий во время ужесточения карантина: масочный режим, социальная дистанция очереди, предварительная запись пациентов, распределение объема забора для проведения исследований.

Ситуация в Алматы находится под контролем властей.

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