Габидулла Оспанкулов освобожден от должности вице-министра информации

Информация опубликована на сайте премьер-министра РК.

Постановлением Правительства РК Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы родился 13 июля 1981 года в Чимкентской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный юридический университет (2002); Юрист

· Казахстанско-Российский университет (2007); Экономист

· Магистратура Университета Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашақ"

· Обучение в Лондонской школе экономики и политических наук (Лондон, Великобритания), в Университете Нью-Дели (Индия) на тему "Вопросы безопасности в южной Азии", в Международной Академия Бизнеса на тему: "Новейшие тенденции в стратегическом управлении образованием", Академии Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан, по обучению административных государственных служащих корпуса "А".

Трудовой стаж:

· Помощник юриста ТОО "Евразия Консалтинг" (2002);

· Помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2006);

· Главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2009);

· Заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте (2009-2010);

· Заместитель акима города Экибастуза (03.2010-2011);

· Директор Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (09.2011-03.2012);

· Начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки (03.2012-08.2012);

· Директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (21.08.2012-08.2013);

· Председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2013-03.2014);

· Директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017);

· Заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019);

· Секретарь партии "Nur Otan" (08.2019-12.2019);

· Вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (с 12.2019)

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