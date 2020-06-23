ДТП в Уральске – тело погибшего пришлось извлекать спасателям

В полиции в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

23 июня, в 15:30 в Уральске лоб в лоб столкнулись автомашины Merсedes и ВАЗ-2110. В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб, сообщает zakon.kz.

Портал Мой Город приводит слова начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева о том, что вызов поступил в 15:36.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что карета скорой помощи была на месте ДТП в 15:42.

К сожалению, 34-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи, - сообщили в ведомстве.

Тело погибшего водителя сотрудникам оперативно-спасательного отряда пришлось извлекать из салона искореженного авто.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. В полиции в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!