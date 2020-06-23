В пяти казахстанских городах приостановили платное тестирование на COVID-19 для физлиц
Это связанно с большим количеством исследований по госзаказу.
Фото : Dazzle.Ru23 июня 2020, 20:29
В пяти крупных казахстанских городах государственные лаборатории Национального центра экспертизы перестали проводить платную экспертизу на коронавирус среди физических лиц, сообщает zakon.kz.
Об этом извещает сайт центра.
В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление короновирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно приостановлены, - говорится в сообщении.
Ранее в горздраве Алматы прокомментировали сбой работы лабораторий.
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