В пяти казахстанских городах приостановили платное тестирование на COVID-19 для физлиц

Это связанно с большим количеством исследований по госзаказу.

Фото : Dazzle.Ru

В пяти крупных казахстанских городах государственные лаборатории Национального центра экспертизы перестали проводить платную экспертизу на коронавирус среди физических лиц, сообщает zakon.kz. Об этом извещает сайт центра. В связи с большим количеством исследований по государственному заказу на выявление короновирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР (контактные лица, пациенты, работники медицинских служб и другие) тестирования по городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Уральск для физических лиц временно приостановлены, - говорится в сообщении. Ранее в горздраве Алматы прокомментировали сбой работы лабораторий. Читайте также: Информацию о заражениях от реагентов в Алматы назвали ложью и провокацией

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке