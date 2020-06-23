В Европе построят гигантский адронный суперколлайдер

Рядом с ним Большой адронный коллайдер покажется детской игрушкой.

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) утвердил проект строительства нового коллайдера длиной 100 километров — это почти в четыре раза больше знаменитого Большого адронного коллайдера (его длина около 27 километров), сообщает zakon.kz.

План работ опубликован на сайте ЦЕРН.

Стоимость проекта составит 23 миллиарда долларов. Эта установка будет почти в четыре раза больше, чем Большой адронный коллайдер (БАК), длина которого всего лишь 27 километров.

Ожидается, что аппарат окажется гораздо мощнее прежнего коллайдера, с помощью которого в 2012 году удалось обнаружить важную для науки элементарную частицу — бозон Хиггса, который приблизил нас к понимаю квантовой структуры Вселенной.

Предполагается, что туннель нового коллайдера будет в двух местах пересекать туннель БАК, так что последний можно будет использовать в качестве вспомогательного ускорителя. Отметим, что это уже опробованная практика. Так, для самого БАК вспомогательной установкой является запущенный в 1976 году коллайдер SPS.

Строительство Будущего кольцевого коллайдера хотят начать в 2038 году. Однако реализация этих планов сильно зависит от финансирования. Проект FCC очень дорогой, и деньги для него придется искать за пределами Евросоюза. Привлечение капитала усложняет еще и тот факт, что для нового ускорителя частиц пока не поставлена такая же четкая задача, как для Большого адронного коллайдера.

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