Путин повысит налоги для богатых
Эти средства целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями
Фото : kremlin.ru23 июня 2020, 21:39
С 1 января 2021 года президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом. Те, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, будут платить не 13, а 15%, сообщает zakon.kz.
Эти средства целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава России во время обращения 23 июня.
По словам Владимира Путина, взимание дополнительного налога с той части дохода, которая превышает ₽5 млн, позволит бюджету дополнительно получить ₽60 млрд.
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