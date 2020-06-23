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Путин повысит налоги для богатых

Эти средства целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

Фото : kremlin.ru23 июня 2020, 21:39

С 1 января 2021 года президент Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом. Те, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год, будут платить не 13, а 15%, сообщает zakon.kz.

Эти средства целевым образом пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, сообщил глава России во время обращения 23 июня.

По словам Владимира Путина, взимание дополнительного налога с той части дохода, которая превышает ₽5 млн, позволит бюджету дополнительно получить ₽60 млрд.


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