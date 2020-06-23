Еще 294 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек.

Фото : Depositphotos

В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 140, в городе Шымкент - 12, в Западно-Казахстанской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 4, в Алматинской области - 24, в Актюбинской области - 23, в Мангыстауской области - 9, в Карагандинской области - 61, в Кызылординской области - 13, в Павлодарской области - 2, в Туркестанской области - 2. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке