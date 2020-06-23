Еще 294 казахстанца вылечились от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек.
Фото : Depositphotos23 июня 2020, 21:57
В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 140,
в городе Шымкент - 12,
в Западно-Казахстанской области - 4,
в Восточно-Казахстанской области - 4,
в Алматинской области - 24,
в Актюбинской области - 23,
в Мангыстауской области - 9,
в Карагандинской области - 61,
в Кызылординской области - 13,
в Павлодарской области - 2,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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