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Еще 294 казахстанца вылечились от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек.

Фото : Depositphotos23 июня 2020, 21:57

В Казахстане еще 294 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 140,

в городе Шымкент - 12,

в Западно-Казахстанской области - 4,

в Восточно-Казахстанской области - 4,

в Алматинской области - 24,

в Актюбинской области - 23,

в Мангыстауской области - 9,

в Карагандинской области - 61,

в Кызылординской области - 13,

в Павлодарской области - 2,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 11514 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.


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