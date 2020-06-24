В Google придумали, как Chrome будет использовать меньше оперативной памяти

Компания также подтвердила, что она уже начала применять это новое значение Segment Heap в своем финальном браузере Edge на базе Chromium. В сообщении также говорится о том, что использование памяти было сокращено на 27%.

Google Chrome, самый популярный браузер в мире, обладает серьезным недостатком – избыточным потреблением оперативной памяти, что вызывает сильные "тормоза" в операционной системе Windows, сообщает zakon.kz.

Устранить главный недостаток браузера Google должна новая функция Windows 10, пишет WindowsLatest. В обновление Windows 10 2004 (Windows 10 May 2020 Update), вышедшее в конце мая, был добавлен механизм SegmentHeap, который позволяет равномерно распределить объемы памяти между Win32-приложениями, такими как Chrome.

Один из инженеров Google недавно заявил о том, что в ближайших обновлениях Ghrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.

И это решение будет позаимствовано у Microsoft. Chrome будет использовать функцию управления оперативной памятью Segment Heap, которую Microsoft включила в браузере Microsoft Edge для Windows 10.

Компания также подтвердила, что она уже начала применять это новое значение Segment Heap в своем финальном браузере Edge на базе Chromium. В сообщении также говорится о том, что использование памяти было сокращено на 27%.

Аналогично этому разработчики Google Chrome могут применить похожие изменения, чтобы использовать возможности новой реализации. По словам источника, в реальности потребление ОЗУ Google Chrome может уменьшиться на сотни мегабайт.

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