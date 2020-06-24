24 июня в Казахстане местами пройдут дожди с грозами

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть страны – местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке возможен град, сообщает zakon.kz.

По республике местами сохраняется усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, днем местами – шквал, возможен град, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, ночью в Акмолинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Мангыстауской областях сохраняется, в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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