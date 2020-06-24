Ученые: ожирение на 30% повышает вероятность развития старческого слабоумия

Развитию разных форм деменции способствуют вредные привычки, неправильная диета и низкий уровень физической активности.

Британские медики выяснили, что ожирение негативно влияет на работу мозга пожилых людей и повышает вероятность развития слабоумия в преклонном возрасте на 30% и более. Об этом сообщила в среду пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL), сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия в настоящее время поражают около 50 млн человек, но к 2030 году показатель может вырасти до 75 млн человек. Подобные проблемы в странах первого мира стали одной из главных причин смерти людей наряду с инфарктами и инсультами.

Наблюдения ученых показывают, что развитию разных форм деменции способствуют вредные привычки, неправильная диета и низкий уровень физической активности. Занятия спортом и интеллектуальные упражнения резко снижают шансы на приобретение слабоумия.

Еще один фактор риска профессор UCL Эндрю Степто и его коллеги открыли, изучив данные, которые в рамках проекта ELSA собирали британские ученые. В исследовании участвовало несколько тысяч добровольцев среднего возраста. Проект был направлен на изучение влияния старения на работу разных органов тела.

В частности британские ученые выявили связь вероятности развития слабоумия с индексом массы тела (ИМТ). Добровольцы с показателем выше 30 пунктов в течение 10-15 лет после запуска ELSA заполучали деменцию примерно на 31% чаще, чем участники исследования с нормальной массой тела. У женщин риск развития старческого слабоумия лишний вес повышал на 39%.

Пока авторы исследования не могут точно сказать, как развитие слабоумия ускоряет жировая ткань. По их мнению, она может способствовать развитию деменции, вырабатывая различные сигнальные молекулы, или повышая давление в сосудах.

Вполне возможно, что эта связь объясняется другими феноменами, связанными с ожирением, в том числе гипертонией или лекарствами, выводящими холестерин из организма. Мы планируем проверить это в наших последующих работах, - отметила сотрудник UCL Ма Юйсянь.

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