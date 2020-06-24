ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле.

Евросоюз и США оказались на пороге торговой войны из-за большого количества разногласий , сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Так, Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары в связи с многолетним спором о субсидировании национальных авиастроительных компаний, пишет Bloomberg.

США обвинили ряд стран ЕС в нарушении правил ВТО при субсидировании корпорации Airbus, что якобы принесло ущерб корпорации Boeing, и обложили пошлинами в размере 7,5 миллиарда долларов некоторые европейские товары.

Евросоюз выдвинул встречные обвинения, утверждая, что из-за незаконного субсидирования концерна Boeing со стороны США тот получает конкурентные преимущества на международной арене.

ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.

Это не первый раз, когда Евросоюз использует подобные методы для оказания политического давления на действующего президента. В 2018 году ЕС уже вводил торговые пошлины на товары из США, причем под ударом оказались металлургическая продукция, сельскохозяйственные и другие товары. Европейская реакция стала ответом на введенные Вашингтоном пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов – алюминия.

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