Саакашвили заявил об угрозе голода в Украине из-за кризиса

К соответствующему выводу он пришел, после ознакомления с очередным докладом Международного валютного фонда и общения с предпринимателями.

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил об угрозе голода в Украине из-за экономического кризиса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона".

Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает просто голод, - заявил он, отметив необходимость принятия экстренных мер.

Как указал политик, к соответствующему выводу он пришел, после ознакомления с очередным докладом Международного валютного фонда и общения с предпринимателями.

По его словам, украинцы могут остаться без сбережений, потратив их все, и без работы в Европе, так как там «рабочие места для украинцев появятся в последнюю очередь».

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