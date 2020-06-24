Китай призвал Россию и Индию к совместной работе

Ван И отметид, что все три страны должны нести в будущее дух открытости, единства, доверия и сотрудничества.

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во вторник провел видеоконференцию с главами МИД России и Индии и призвал страны подать остальному миру положительный сигнал, продемонстрировав совместную борьбу с эпидемией COVID-19, поддержав экономическое развитие и встав на защиту международной справедливости, сообщает zakon.kz со ссылкой на Синьхуа.

Ван И заявил, что коронавирусная инфекция стала невиданной ранее угрозой для жизней и здоровья людей во всех странах, мировая экономика вступила в невиданную ранее рецессию, а международная стабильность столкнулась с невиданными ранее испытаниями.

В этой связи Китай, Россия и Индия должны решительно поддерживать международную систему, в основе которой лежит ООН, и мировой порядок, базирующийся на международном праве, а также придерживаться принципов мультилатерализма во имя укрепления и совершенствования глобального управления.

Все три страны должны нести в будущее дух открытости, единства, доверия и сотрудничества. Они должны и дальше стремиться к консенсусу, планировать сотрудничество и подавать положительные сигналы миру, - отметил Ван И.

Он также заявил, что Китай, Россия и Индия - крупные державы, которые стремятся к стратегической независимости. Они должны полностью освоить общую ситуацию сотрудничества, когда они являются партнерами и предоставляют друг другу возможности, и предпринимать действия исходя из стремления содействовать всем трем странам в деле развития и подъема, в деле защиты мира и развития во всем мире.

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