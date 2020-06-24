534 новых случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 18765 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,9 %) среди симптомных носителей, из них:

Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%), Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%), Туркестанская область - 34 (5,5%), Акмолинская область - 19 (5,4%), Атырауская область - 65 (4,4 %), Алматинская область - 23 (3,9%), город Шымкент - 47 (3,5%), Костанайская область - 11 (3,1 %), Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%), Мангистауская область - 13 (3,0%), Актюбинская область - 18 (2,8%), Павлодарская область - 14 (2,7%), город Нур-Султан - 77 (2,3 %), Карагандинская область - 43 (2,2%), Кызылординская область - 12 (2,1%), Жамбылская область - 10 (1,6%), город Алматы - 41(1,2%).

Всего в стране подтверждено 18765 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 3484,

в городе Алматы - 3470,

в Карагандинской области - 1993,

в Атырауской области - 1540,

в городе Шымкент - 1404,

в Западно-Казахстанской области - 1221,

в Актюбинской области - 671,

в Туркестанской области - 653,

в Жамбылской области - 626,

в Алматинской области - 620,

в Кызылординской области - 584,

в Павлодарской области - 535,

в Восточно-Казахстанской области - 507,

в Мангыстауской области -449,

в Костанайской области - 369,

в Акмолинской области - 368,

в Северо-Казахстанской области - 271.

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