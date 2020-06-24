Еще 1096 бессимптомных носителей Covid-19 зарегистрировали в Казахстане

Всего в стране подтверждено 11 721 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 23 июня 2020 года зарегистрированы 1096 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 31, Актюбинская область - 44, Алматинская область - 81, Атырауская область - 335, Восточно-Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 40, Западно-Казахстанская область - 57, Кызылординская область - 24, Карагандинская область - 102, Костанайская область - 17, Мангистауская область - 35, Северо-Казахстанская область - 58, Туркестанская область - 50, Павлодарская область - 15, город Нур-Султан - 53, город Алматы - 37, город Шымкент – 56.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 11 721 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 333,

Актюбинская область - 389,

Алматинская область - 802,

Атырауская область - 1521,

Восточно-Казахстанская область - 377,

Жамбылская область - 384,

Западно-Казахстанская область - 762,

Кызылординская область - 312,

Карагандинская область - 1628,

Костанайская область - 260,

Мангыстауская область - 335,

Северо-Казахстанская область - 354,

Туркестанская область - 522,

Павлодарская область - 151,

город Нур-Султан - 1197,

город Алматы - 1311,

город Шымкент - 1083.

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