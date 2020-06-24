Еще 1096 бессимптомных носителей Covid-19 зарегистрировали в Казахстане
Всего в стране подтверждено 11 721 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 23 июня 2020 года зарегистрированы 1096 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 31, Актюбинская область - 44, Алматинская область - 81, Атырауская область - 335, Восточно-Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 40, Западно-Казахстанская область - 57, Кызылординская область - 24, Карагандинская область - 102, Костанайская область - 17, Мангистауская область - 35, Северо-Казахстанская область - 58, Туркестанская область - 50, Павлодарская область - 15, город Нур-Султан - 53, город Алматы - 37, город Шымкент – 56.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 11 721 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 333,
Актюбинская область - 389,
Алматинская область - 802,
Атырауская область - 1521,
Восточно-Казахстанская область - 377,
Жамбылская область - 384,
Западно-Казахстанская область - 762,
Кызылординская область - 312,
Карагандинская область - 1628,
Костанайская область - 260,
Мангыстауская область - 335,
Северо-Казахстанская область - 354,
Туркестанская область - 522,
Павлодарская область - 151,
город Нур-Султан - 1197,
город Алматы - 1311,
город Шымкент - 1083.
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