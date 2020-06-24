Патриарх всея Руси Кирилл молится о выздоровлении Назарбаева от коронавируса
Предстоятель Русской православной церкви напомнил о важности упования на Всевышнего Творца.
Фото : РИАНовости24 июня 2020, 08:40
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку и пожелал скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Получив известие о вашей болезни, хотел бы выразить вам свою поддержку в постигшем испытании, - говорится в обращении патриарха к первому президенту Казахстана.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, в частности, Назарбаеву "о важности упования на Всевышнего Творца - истинного Владыку нашей жизни, на Его безграничную милость и любовь".
Надеюсь и верю, что великодаровитый Бог, ниспославший вам многие дары и таланты для заботы о родной стране и ее народе, избавит вас от болезни и поможет принести еще немалую пользу Отечеству. Молюсь о вашем скорейшем выздоровлении, - отметил патриарх.
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