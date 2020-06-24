Голливуд обвинили в поддержании культа белой расы и восхвалении полиции

Голливуд обвинили в "извлечении выгоды из историй" афроамериканцев, при отсутствии реальной поддержки.

Более 300 деятелей искусства обвинили Голливуд в восхвалении полиции и сохранении наследия культуры превосходства белой расы, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Как пишет Variety, авторами обращения стали актер Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла. Они обратились к "союзникам в Голливуде" с просьбой перестать идеализировать полицию и сделать больший вклад в афроамериканское сообщество.

Письмо было подписано многими чернокожими деятелями искусства. В частности, обращение подписали Чедвиг Боузман, Энтони Маки, Данай Гурера, Билли Портер.

В тексте письма говорится, что Голливуд и другие медиа поспособствовали криминализации чернокожих, исказили образ правовой системы и идеализировали коррупцию и жесткость полиции, что привело к тяжким последствиям для жизней афроамериканцев. Кроме того, Голливуд обвинили в "извлечении выгоды из историй" афроамериканцев, при отсутствии реальной поддержки.

Также указывается, что каждый раз, когда Голливуд не выбирает чернокожего писателя, актера, директора или ассистента, он продолжает жить идеей белого превосходства, а жизнь афроамериканцев в Голливуде и всей Америке становится менее безопасной.

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