Михаил Ломтадзе награжден медалью "Халық алғысы"

Это награда за самоотверженный труд в период пандемии.

23 июня в рамках онлайн-форума "Biz Birgemiz" состоялась торжественная церемония награждения медалью "Халық алғысы", учрежденной Президентом Казахстана, сообщает zakon.kz.

Солидарность, стойкость, сочувствие – это традиционные ценности нашего народа, - сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев на открытии Форума, - Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. "Мы вместе" – это новый девиз нашего общества. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями. Сегодня мои слова благодарности в первую очередь обращены к вам!.

В Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев вручил награду главе Kaspi.kz Михаилу Ломтадзе.

Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz прокомментировал:

Эта награда - заслуга каждого сотрудника Kaspi.kz, всех партнеров и коллег, которые работали день и ночь, чтобы наши любимые клиенты могли открыть счета Kaspi Gold дистанционно для получения социального пособия во время чрезвычайного положения. Спасибо коллегам из Национального Банка, Министерства труда и социальной защиты населения и Правительства для граждан за оперативную помощь в процессе работы. В результате 4.4 миллиона зачислений получили казахстанцы через мобильное приложение Kaspi.kz, не приходя в отделения и не подвергая свое здоровье риску заражения коронавирусом. Наша команда при поддержке Госкомиссии по чрезвычайному положению при Президенте и совместно с Оперативными штабами акиматов, партнерами и курьерскими службами приложила все возможные усилия, чтобы организовать работу доставки и дать возможность более 500 000 казахстанских семей безопасно совершать покупки онлайн, не выходя из дома. От лица нашей команды и наших любимых клиентов спасибо каждому, кто помогал в организации онлайн покупок с доставкой в каждом городе и по всей стране.

Михаил Ломтадзе и Вячеслав Ким, сооснователи Kaspi.kz также закупили 100 000 тестов для выявления COVID 19 и безвозмездно передали в лаборатории.

Медаль "Халық алғысы" получили 343 казахстанца, которые сделали большой вклад в жизнь страны в этот сложный период. Это врачи, полицейские, военнослужащие, деятели культуры, представители СМИ, волонтеры и меценаты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!