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Трамп предложил назвать коронавирус "кунг-флю"

Трамп неоднократно обвинял Китай в эпидемии коронавируса.

Фото : Pixabay24 июня 2020, 09:37

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию "кунг-флю", передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В ходе выступления Трамп отметил, что у коронавируса существует множество названий и он может перечислить 19 или 20 из них.

Президент назвал несколько имен, среди которых были "китайский вирус", "Ухань", а также "Кунг-флю" (flu с англ. — грипп). В последнем названии он переиначил название китайского боевого искусства кунг-фу.

The Washington Post, отмечает, что Трамп неоднократно обвинял Китай в эпидемии коронавируса и продолжал использовать название "китайский вирус" еще долгое время после того, как заболевание распространилось за пределы страны.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что Китай ответственен за начало эпидемии коронавируса, а также обвинял Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В середине мая американский лидер допустил разрыв отношений с Китаем из-за пандемии.


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