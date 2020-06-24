В Жамбылской области волонтерам вручили благодарственные письма от Елбасы

Они доставляли продуктовые корзины по адресам, составляли список желающих получить пособия, раздавали жителям информационные буклеты с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В Жамбылской области Благодарственными письмами Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева наградили волонтеров и активных нуротановцев, которые на добровольной основе вызвались обеспечить доставку соцпакетов одиноким пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям и другим особо нуждающимся гражданам в рамках акции "Biz birgemiz!" во время действия режима ЧП, сообщает zakon.kz.

Акция была инициирована Елбасы после введения в стране режима ЧП для помощи нуждающимся.

Из общественного фонда "Birgemiz – Jambyl oblysy" в ходе первого и второго этапов оказания помощи было выделено 838 миллионов тенге для поддержки 16,7 тыс. человек. Третьим этапом было охвачено 10,2 тыс. жителей Байзакского, Жамбылского, Мойынкумского, Сарысуского, Таласского и Шуского районов, которым оказали помощь на 511 миллионов тенге. Всего по области 27 тыс. жамбылцев получили единовременную выплату в 50 тыс. тенге.

В июле этого года стартует четвертый этап, в рамках которого планируется помочь 6,7 тыс. жителям на сумму 337 миллионов тенге.

Также для обеспечения продуктами первой необходимости 14 286 семей были выделены 293 миллиона тенге.

Вся эта работа была успешно проделана благодаря неравнодушным волонтерам. Из числа добровольцев, вызвавшихся также внести свой вклад в благое дело, при районных филиалах партий "Nur Otan" были созданы волонтерские движения.

Они доставляли продуктовые корзины по адресам, составляли список желающих получить пособия, раздавали жителям информационные буклеты с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Нуротановцы всегда стараются быть ближе к народу, поддерживают и помогают в сложные времена. До этого партия инициировала акции "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы", "Ардагерлерді ардақтайық". "Biz birgemiz!" стала их логическим продолжением. Благодаря добровольцам акция распространилась повсеместно. Особое внимание уделяется пожилым людям. Молодые активисты доставляют им продукты питания и медицинские средства защиты, помогают с уборкой по дому. Врачи-волонтеры оказывают медицинскую помощь. Это является доказательством того, что казахстанцы не оставят соотечественников в беде и всегда готовы протянуть руку помощи, - сказал Бердибек Сапарбаев.





У казахского народа есть обычай асар, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и совершенно безвозмездно выполняют неподъемные для одного человека или для одной семьи работы. Кочевники издревле помогали друг другу и малоимущим, строили вместе дома и организовывали различные мероприятия. Любое дело спорится, когда все выступают единым фронтом. Отрадно, что сегодня волонтеры руководствуются этими же принципами единства, благодеяния и милосердия. В этом и заключается преемственность поколений. Чтобы и дальше вовлекать подрастающее поколение в волонтерские движения нужно дать новый импульс деятельности детской и юношеской организации "Жас Ұлан" и "Жас Қыран" и молодежного крыла "Jas Otan", - отметил аким области.

Волонтеры поблагодарили Лидера нации Нурсултана Назарбаева за оказанное доверие.

Председатель молодежного крыла "Jas Otan" при областном филиале партии "Nur Otan" Уалихан Болатбек рассказывая о своем волонтерском опыте, отметил, что особенно запомнилась ему двухдневная поездка в Мактааральский район, когда 20 активистов доставили 15 тонн гуманитарной помощи.

Председатель волонтерского движения Жамбылской области "Жібек жолы жастары" Аяулым Расылхан заявила, что нынешние трудности лишь сплотили молодежь, которые готовы менять мир к лучшему.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!