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В Атырауской области медали "Халық алғысы" получили 181 человек

Медалями были награждены представители образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, меценаты, журналисты, волонтеры и представители всех сфер, особо отличившихся в борьбе с пандемией.

Фото : УВП Атырауской области24 июня 2020, 10:02

Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов наградил медалями "Халық алғысы" ряд граждан в рамках республиканского онлайн-форума "BIZ BIRGEMIZ", сообщает zakon.kz.

В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарт Токаева медалями были награждены представители образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, меценаты, журналисты, волонтеры и представители всех сфер, особо отличившихся в борьбе с пандемией.

Глава региона вручил медали "Халық алғысы" гражданской активистке Гульназ Космурзиевой, врачу- эпидемиологу областной детской стоматологической поликлиники Гульжамал Таубаевой, старшему инспектору МПС Багытжану Исаеву, врачу- инфекционисту областной больницы №2 Жанторе Орысбаевой и корреспонденту Национального телеканала "Казахстан" в Атырауской области Жандосу Темиргалиеву.

В свою очередь, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил их за работу, и пожелал карьерного роста. Он также отметил, что все трудности можно легко преодолеть благодаря единству и сплоченности граждан.


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