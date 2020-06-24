Черный рынок с плазмой крови переболевших коронавирусом появился в Пакистане

Жители рассчитывают на это "чудо-средство".

Черный рынок, где можно приобрести плазму крови переболевших COVID-19 обнаружили в Пакистане. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Плазма продается за более чем 3000 фунтов стерлингов (1,5 млн тенге).

Врачи в правительственных больницах Исламабада заявили, что они были свидетелями сделок между пациентами и посредниками.

Больницы не участвуют в этом, но я был свидетелем подобной сделки. Обычно к выздоровевшему пациенту обращаются его родственники и просят сдать кровь. Когда в качестве оплаты принимается определенная сумма, обычно от 200 000 до 800 000 рупий (от 1 до 4,2 млн тенге), они отправляются в частную лабораторию и извлекают плазму, которую затем "дарят" пациентам, - сказал врач в правительственной больнице в Исламабаде.

Он добавил, что знаком с семьей, которая потратила 3,5 млн рупий (18,5 млн тенге) на плазму крови на черном рынке.

Источники в Федеральном агентстве расследований подтвердили, что им известно о нерегулируемых продажах плазмы крови на черном рынке.

Местные врачи также пожаловались на истощенные запасы лекарств в больницах Исламабада.

По последним данным, в Пакистане зарегистрировано 185 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По прогнозам властей, к концу июля число зараженных может достичь 1,2 миллиона человек.

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